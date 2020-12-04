Варшава, , 16:09 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook призвал жителей Польши, которые перенесли COVID-19, пожертвовать своей плазмой, которая, благодаря сформировавшимся антителам, может быть использована для лечения других пациентов.

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«Наступающие праздники омрачает длинная тень пандемии. И будущее нашей экономики зависит от того, насколько быстро мы сможем победить коронавирус. Поэтому я призываю вас — пожертвуйте свою плазму для других! Это более, чем благородный жест. Это дар жизни. Это может привести нам к победе над пандемией», — говорится в сообщении.

Плазма — это жидкий компонент крови, на долю которого приходится до 55% её объема. Плазма выживших после коронавируса содержит ценные антитела, которые помогают лечить пациентов с COVID-19. Плазма, сданная за одно посещение, может быть использована у трех пациентов, а процедура ее сбора занимает примерно 30−40 минут.