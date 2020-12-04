Джакарта, , 16:06 — REGNUM Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая Индонезию, продолжит поддерживать совместные усилия по установлению мира и поддержанию безопасности на Корейском полуострове, сообщает Antara.

По словам посла Южной Кореи в Индонезии Пак Тэ Сона, мир и безопасность на Корейском полуострове важны и имеют решающее значение не только для Южной Кореи, КНДР и стран Восточной Азии, но и для стран Азии в целом.

«Усилия по установлению мира, направленные на ослабление напряженности на Корейском полуострове способствуют повышению благосостояния людей на полуострове, в регионе Восточной Азии и во всем мире», — заявил посол Южной Кореи в Индонезии.

Посол подчеркнул усилия, прилагаемые несколькими странами — членами АСЕАН, а именно Индонезией, Сингапуром и Вьетнамом, по содействию разрешению конфликтов на Корейском полуострове и достижению прочного мира.

Как сообщало ИА REGNUM, Балийский демократический форум, который будет проводиться в этом году в 13-й раз, поднимет проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются демократические страны во время пандемии.

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