Варшава, , 16:04 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда поздравил польских шахтеров с праздником Барбурка. Это польский праздник, отмечаемый в республике 4 декабря в день память святой Варвары, которая считается покровительницей благодатной смерти и тяжёлой работы. Барбурку в качестве профессионального праздника отмечают польские шахтеры. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Благодаря работе шахтеров и геологов выросла мощь человеческой цивилизации. Без полезных ископаемых и сырья, добытого из земли, общество не могло бы развиться до сегодняшних масштабов, а экономика, промышленность и технологии не предоставили бы нам столько прекрасных возможностей», — заявил Дуда в своем обращении.

Он также отметил, что «невозможно было бы рассказать историю Польши, борьбы за защиту свободы и идентичности польских жителей, восстановления государственной независимости, а также множество экономических успехов без рассказов об усилиях шахтеров, их патриотизме и преданности Родине».

Дуда также отметил, что «не зря покровительницей горняков является святая Варвара — защитница сложной, опасной работы, хранитель тех, кто ради блага других людей рискует жизнью, борясь с силами природы».

Польский лидер также упомянул нынешнюю пандемию. «Из-за тяжелых условий работы шахтеры принадлежат к тем профессиональным группам, которые особенно ощутили угрозу коронавируса. Я хотел бы выразить благодарность всем горнякам, которые, несмотря на свою тяжелую работу, сочувственно жертвуют плазму, столь важную для помощи тяжелобольным», — подчеркнул он.