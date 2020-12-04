Москва, , 16:03 — REGNUM Действующему президенту США Дональду Трампу удалось основательно испортить отношения Америки с Европейским союзом, и его будущий преемник демократ Джо Байден не сможет их полностью восстановить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал слова Байдена о том, что тот не питает иллюзий по поводу сложных переговоров с ЕС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Байден получает власть в США и намерен отменить законы Трампа — все новости»

«Пессимизм Байдена основан на том, что Трампу удалось достаточно сильно испортить отношения с Евросоюзом, — сказал Шаповалов. — Вернуться к 2016 году Байдену будет крайне сложно. Те процессы, которые заложил Трамп за четыре года, процессы разрыва с Европой и ЕС, полностью нельзя стереть. Американо-европейские отношения уже никогда не будут такими, какими были раньше. Это первый момент».

Но, как подчеркнул политолог, Америке не нужно, чтобы они были такими же, как в 2016 году.

«Трамп выражал (в значительной степени интуитивно угадывая) тренды и тенденции в развитии отношений Америки с другими частями мира, — сказал Шаповалов. — Америка постепенно проигрывает соревнование Китаю и будет замыкаться на себе, заменяя политику глобалистскую политикой протекционистской. И в этом смысле проблемы и трения в отношениях Америки и Европы были и до Трампа. Они накапливались и усиливались. И, несмотря на все декларации о том, что Америка теперь дружит с Европой, полностью вернуться к тому союзу, который был до 2016 года, уже не удастся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов рассказал, как Байден отмежевывается от политики Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Политолог объяснил, какую внешнюю политику будет проводить Джо Байден