Москва, , 16:00 — REGNUM Экономика США может рухнуть еще до того, как возможный глава Белого дома США Джо Байден будет вынужден уступить место свой соратнице Камале Харрис. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Камала Харрис (сс) United States Senate Office of Kamala Harris

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«Я верю в то, что демократы могут учинить массовые безобразия прямо перед Верховным судом и тем самым не позволить Верховному суду отменить даже явно подтасованные результаты выборов, но это будет пиррова победа. Если команда в составе Байдена и Альцгеймера появится в Белом доме, то, скорее всего, еще до того как Альцгеймер заставит Байдена уступить место Харрис, экономика США рухнет. Ведь не от хорошей жизни Трампа когда-то избрали президентом. Его избрали за обещание радикально изменить структуру экономики США», — сказал Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман объяснил, как РФ будет бороться против попыток США организовать блокаду.

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