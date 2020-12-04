Москва, , 15:59 — REGNUM Российская Федерация уже давно предпринимает меры против блокады (которую пытаются организовать США), занимаясь созданием индийско-китайского единого рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«Когда этот рынок будет создан, он окажется независимым от остального мира во всех отношениях. Прежде всего в отношении разработок. То есть на этом рынке будут гарантированно окупаться разработки сколь угодно высокого технологического уровня. И для этого не понадобится даже заниматься экспортом этих разработок, — сказал Вассерман. — Второе, вследствие очень серьезных межцивилизационных разногласий Индия и Китай не могут создать этот рынок самостоятельно без посредничества русской цивилизации».

Как подчеркнул Вассерман, американцы попытаются не допустить формирования этого единого рынка, но он уверен, что у них это не получится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман рассказал, какдемократ Джо Байден будет бороться против «Северного потока — 2».

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