Ново-Огарево, Московская область, 4 декабря 2020, 15:58 — REGNUM Искусственный интеллект пока не способен заменить главу государства. Об этом президент России Владимир Путин заявил 4 декабря на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).
Виртуальный ассистент «Афина», разработанный «Сбером», спросил российского лидера о том, сможет ли ИИ выполнять обязанности президента.
«Надеюсь, что нет. Во всяком случае, пока», — сказал Путин.
Вместе с тем, добавил Путин, ИИ может быть инструктором, ассистентом, хорошим помощником, в том числе и для руководителя государства. Президент РФ признался при этом, что столь высоком посту иногда нужны «не совсем рациональные решения».
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