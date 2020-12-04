Бали, Индонезия, , 15:53 — REGNUM Балийский демократический форум, который будет проводиться в этом году в 13-й раз, поднимет проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются демократические страны во время пандемии, сообщает Antara.

«Этот форум — особая возможность, чтобы мы могли вместе узнать, как страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут преодолеть проблемы COVID-19 в процессе их усилий по поддержанию демократии», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Ожидается, что на встрече, которая состоится 10 декабря 2020 года на Бали, более 50 стран-участниц форума поделятся опытом в поддержании демократии в разгар пандемии.

Напомним, Балийский демократический форум — это трансграничный институциональный форум, созданный Индонезией в 2008 году. В заседании ежегодно принимают участие 57 стран-участниц и 73 страны-наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также десять международных организаций.

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