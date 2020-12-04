Москва, , 15:46 — REGNUM В борьбе с растущей киберпреступностью в России государство и общество должны исходить из принципа неотвратимости наказания, а не тяжести санкций. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020.

«Мы должны исходить из одного принципа, который нам тоже хорошо известен: не увеличением и ужесточением санкций обеспечена эффективная борьба с правонарушениями, а неотвратимостью наказания», — заявил Путин.

По его словам, чтобы её обеспечить, нужно чтобы и само государство на уровне тех требований, которые предъявляются к нему для защиты законных интересов и прав граждан.

«Я говорил о том, что все сферы жизни, все сферы деятельности государства должны быть пронизаны информационными современными технологиями искусственного интеллекта — это значит и то, что в сфере выявления правонарушений мы должны действовать также широко и применять такие же инструменты, которые применяют правонарушители. И тогда государство будет на уровне тех требований, которые к нему сегодня предъявляются», — указал он.