Москва, , 15:40 — REGNUM В результате более активного использования цифровых технологий на фоне эпидемии коронавируса, в России резко выросла киберпреступность. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас за прошлый год рост вообще преступности зарегистрированной вообще составил 1,1%. А вот в этом году, с учётом развития обслуживания в онлайн-режиме, и искусственного интеллекта, и элементов информационной технологии — преступления в этой сфере возросло знаете насколько? На 75,1%», — заявил Путин.

«Всплеск, можно сказать! Это проблема, это вызов. Мы должны действовать здесь сообща, объединяя наши усилия», — указал он.