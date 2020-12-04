Брюссель, 4 декабря 2020, 15:46 — REGNUM Новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) советом министров иностранных дел ОБСЕ официально назначена немецкий дипломат Хельга Мария Шмид. Об этом 4 декабря сообщает председательство Албании в ОБСЕ на своей странице в соцсети Twitter.
При этом в данный момент Хельга Шмид находится на посту генерального секретаря Европейской службы внешних связей.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что новым генсеком организации назначена представитель Германии Хельга Шмид.