Киев, , 15:37 — REGNUM ЕС принял решение отложить проведение Совета ассоциации Украина-ЕС — важного для Киева «евроинтеграционного» мероприятия, ранее запланированного на 8 декабря.

Об этом 4 декабря со ссылкой на свои источники сообщили сразу несколько центральных СМИ Украины, а также «Немецкая волна».

По словам источников, причиной такого решения является нацеленность Украины на «физическую» встречу, которая в нынешних эпидемических условиях невозможна.

Между тем, как отмечается, проводить мероприятие в виртуальном формате нет смысла, поскольку в ЕС любые формальные заседания с принятием решений на политическом уровне могут проводиться только физически.

ИА REGNUM напоминает, что 1 декабря был опубликован ежегодный отчет Евросоюза по имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Брюссель отмечает, что за последний год в сферах правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией на Украине произошло несколько положительных сдвигов, но общую картину резко испортило решение Конституционного суда, отмечающее часть антикоррупционной реформы. Подчеркивается, что эти решения «поставили под сомнение достижения страны».