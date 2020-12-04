Москва, , 15:42 — REGNUM Вероятностные рассуждения об условиях, при которых Россия может признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик, — нецелесообразны. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 4 декабря журналистам.

«Эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными», — отметил Песков.

По его словам, Киев, затягивая выполнение условий Минских соглашений, только усложнит ситуацию с республиками Донбасса. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о статусе обеих республик, комментируя ход неформальной встречи Совета Безопасности ООН по выполнению Минских соглашений.

Встреча 2 декабря касалась «формулы Аррии», названной так в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии. Он организовал такого рода встречи в ООН в 1992 году.

Проведение заседания с участием представителей республик Донбасса пытались сорвать представители Украины, Франции и Германии. Они отказались участвовать в нём.

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