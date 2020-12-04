Стокгольм, , 15:36 — REGNUM На следующей неделе Агентство общественного здравоохранения Швеции представит новые меры по инфекционному контролю, которые вступят в силу в преддверии Рождества и Нового года. Однако уже сейчас журналисты газеты Expressen подчеркивают, что рождественских подарков от правительства Швеции ждать не стоит — в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в стране власти пойдут на ужесточение действующих ограничений.

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Сегодня во всех ленах Швеции действуют местные рекомендации с целью снижения уровня распространения коронавирусной инфекции. Ожидается, что 14 декабря они будут заменены новыми предписаниями Агентства общественного здравоохранения, которые отныне будут применяться на всей территории Швеции.

«Местные ограничения будут упразднены, на их замену придут общенациональные предписания, тональность которых будет резко повышена: формулировку «следует» изменят на «должно». Особый упор будет сделан на личной ответственности каждого гражданина Швеции в общем деле борьбы с пандемией коронавируса», — сообщили журналисты государственного информационного агентства Швеции TT.

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