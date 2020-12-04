Киев, , 15:28 — REGNUM Верховная рада Украины вернула уголовную ответственность за недостоверное электронное декларирование, которая ранее была отменена решением Конституционного суда Украины.

За это решение, с последующим технико-юридическим редактированием, на заседании сегодня, 4 декабря, проголосовали 289 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков на брифинге заявил, что закон об ответственности за декларирование недостоверной информации будет подписан в начале следующей недели, после чего оперативно передан на подпись президенту.

«Я надеюсь, что вскоре он будет опубликован и вступит в силу», — сказал Разумков.

Напомним, что в конце октября Конституционный суд Украины своим решением отменил часть антикоррупционной реформы, что послужило причиной внутриполитического кризиса и резкой критики Киева со стороны западных партнеров.