Джакарта, , 15:12 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что существует много потенциальных экспортных рынков, на которые индонезийские производители еще не вышли, сообщает Kompas.

«Мы не должны довольствоваться нашими текущими достижениями, потому что потенциал экспортного рынка, который не был использован, все еще очень велик», — заявил президент Индонезии.

Глава государства заявил, что на основании отчета об экспорте Индонезии за период с января по октябрь 2020 года профицит экспорта составил 17,07 млрд долларов США.

«Мы все еще отстаем по сравнению с другими странами в использовании экспортных возможностей», — заявил президент Индонезии.

Президент привел пример с точки зрения экспорта кофе. В 2019 году Индонезия стала четвертым по величине производителем кофе в мире после Бразилии, Вьетнама и Колумбии. Тем не менее, Индонезия занимает восьмое место в списке крупнейших экспортеров кофе в мире, уступая Бразилии, Швейцарии, Германии, Колумбии и даже Вьетнаму.