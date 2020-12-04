Тбилиси, , 15:21 — REGNUM Между лидерами оппозиционных партий Грузии и представителями правящей партии «Грузинская мечта» может быть достигнут консенсус. Такое мнение, как передает «Общественное телевидение», о политическом кризисе в Грузии высказал посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель.

4 декабря лидеры оппозиционных партий прибыли на встречу с послами США и ЕС, чтобы обсудить варианты соглашения с властями.

«Я думаю, что возможно достигнуть соглашения, которое отражает озабоченность, выраженную в последние недели, и страна сможет выйти из кризиса более сильной», — заявил Харцель журналистам перед началом встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, а депутаты от оппозиции отказались входить в парламент. Иностранные дипломаты выступили в качестве посредников в переговорах между конфликтующими сторонами.

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