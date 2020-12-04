Москва, , 15:10 — REGNUM Обучение информатике в России необходимо серьёзно модернизировать. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020.

«Нужно значительно расширить существующие рамки преподавания информатики, чтобы дети со школьной скамьи учились запускать собственные старт-апы и передовые технологии в разных областях… приобретали не только цифровые навыки, но умели работать в команде, мыслить, самостоятельно принимать решения», — заявил Путин.