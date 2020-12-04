Москва, , 15:06 — REGNUM Данные, которыми обладает государство, станет питательной средой для развития разработчиков нейросетей. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020.

«Уже в первом квартале следующего года необходимо внести в парламент проект закона, который позволит открыть доступ разработчиков нейросетей к большим данным, в том числе к государственным массивам больших данных, которые являются питательной средой для развития технологий искусственного интеллекта по целому ряду направлений», — заявил Путин.

«При этом необходимо исключить, конечно, — об этом неоднократно говорили — любые риски для утечки персональной информации», — указал он.