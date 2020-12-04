Владимир, , 15:06 — REGNUM Директора департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павла Панфилова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в ноябре 2019 года он предложил помочь гендиректору строительной фирмы победить в электронном аукционе на строительство социального объекта в рамках реализации нацпроекта. Директор компании согласился, а свои «услуги» чиновник оценил в девять миллионов рублей.

По результатам проведенных торгов с коммерсантом заключен контракт на сумму более 460 миллионов рублей. В декабре 2019 года Павел Панфилов через подконтрольное юридическое лицо через фиктивные договоры гражданско-правового характера получил от фирмы более девяти миллионов рублей.

Свою вину Панфилов не признал. Его заключили под стражу.