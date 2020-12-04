4 декабря 2020 | Время чтения 5 мин

Польская политика на восточном направлении последних двух десятилетий была построена на убеждении, что «в час испытания, как и мушкетеры с девизом «один за всех и все за одного», мы будем бороться с противниками и невзгодами». Но сегодня Европа уже не та, и у границ Польши вскоре может оказаться такой знакомый «Большой брат».

Станислав Стремидловский, , 15:04 — REGNUM



Wydawnictwo Nowej Konfederacji

Варшавское Wydawnictwo Nowej Konfederacji выпустило в свет сборник статей известного польского политолога Марека Будзиша, чей анализ происходящих на постсоветском пространстве процессов неизменно привлекает внимание российских полоноведов. Книга носит название «Иллюзия свободной Белоруссии. Как в борьбе за демократию можно потерять родину» и посвящена политическим пертурбациям, которые происходят в республике с 2019 года по настоящее время. Понятно, что акцент ставится на итогах президентских выборов в Белоруссии и последовавших за ними массовых акциях протеста.

Будзиш использует подход, который в Польше нельзя назвать популярным. Он дистанцируется от черно-белых оценок по линии «диктатура» — «демократия», особо любимых либеральной западной журналистикой, и рассматривает происходящее с точки зрения геополитических реалий и «большой игры», одним из ведущих и главных акторов которой в регионе признает Россию. Обходясь без занудных морализаторских нравоучений, политолог извлекает и сопоставляет факты и мнения, активно цитируя своих российских коллег. Вместе с тем, в ряде случаев он высказывает и собственный авторский взгляд на белорусские события и диалога между Минском и Москвой с точки зрения понимаемого им польского национального интереса. Но прежде, чем перейти к этой части его работы, следует сказать, что экспертное сообщество в Польше в целом скептически воспринимает способность польского правительства осознать и понять белорусские реалии. Это касается и ныне правящего лагеря во главе с партией «Право и Справедливость» (PIS), и их предшественников — коалицию «Гражданской платформы» (РО) и Польской крестьянской партии (PSL).

Что касается Будзиша, то в своих статьях он уходит от примитивизации и неуместных упрощений, ставя под сомнение тезисы о «слабости» президента Белоруссии Александра Лукашенко или «прозападной ориентации» белорусской оппозиции, а также призывает критически воспринимать заявления Запада и обращать внимание на его дела, а не риторику. Во вступительном слове к сборнику политолог задается вопросом, к чему привели белорусские события последних двух месяцев. Его ответ таков: влияние Москвы, безусловно, усилилось. Это не означает, что российский президент Владимир Путин захочет включить Белоруссию в состав России, ему будет достаточно контролировать «все ключевые аспекты суверенитета своего соседа — от военной до экономической политики, средства массовой информации и дипломатию», с чем смирится Запад (если уже не смирился). И это горький урок для Польши, констатирует Будзиш. Ведь польская политика на восточном направлении последних двух десятилетий была построена на убеждении, что «в час испытания, как мушкетеры с девизом «один за всех и все за одного», мы будем бороться с противниками и невзгодами». Но сегодня Европа уже не та, и у границ Польши вскоре может оказаться такой знакомый «Большой брат».

Поэтому политолог одну из своих статей (она была опубликована 21 октября порталом Strategy & Future и которую можно назвать программной), посвящает белорусским урокам для Варшавы. Он не одобряет политику, которая состоит лишь из произнесения «правильных» и «даже необходимых» призывов к Минску остановить репрессии и начать диалог с протестующими. Будзиш предлагает польским властям предпринять конкретные шаги. Понизить стоимость визы для белорусов и сократить требования для их получения. Создать специальные исследовательские учреждения и укрепить существующие, усилить польские дипломатические службы как по существу, так и по численности. По мере возможностей использовать «мягкую силу», заменяя ею действия государственных органов. Политолог призывает польские власти задуматься над тем, стоит ли рубить с плеча инициативы Минска в энергетической и транспортных сферах. Это, среди прочего, касается запускаемой Белорусской АЭС в Островце, что стало причиной роста напряженности на линии Минск — Вильнюс.

Как пишет Будзиш, «в наших интересах разрешить эту проблему», поскольку дешевая белорусская электроэнергия выгодна как Польше, так и Белоруссии, для которой выручка за нее может стать жизненно важным источником валюты в период экономической дестабилизации. Автор считает, что наступает «хорошее время» для начала строительства в Польше парка высоких технологий и создания рассчитанной на долгий срок программы налоговых льгот для белорусских компаний, которые решат переехать туда. Польские молочные компании, считающиеся одними из сильнейших в Европе, могли бы вступить в кооперацию с белорусскими коллегами. Наконец, Польша должна расширить закупку белорусских калийных удобрений. Все для того, что «таким образом уменьшить зависимость нашего соседа от России». Заодно Будзиша удивляет, что агентом государственных бумаг Белоруссии на европейских рынках выступает австрийский Raiffeisen, а не польские банки.

«Белоруссия вступает в период экономической дестабилизации, которую постарается максимально использовать Москва, — заключает он. — Разве мы не должны инициировать создание европейского или, возможно, европейско-американского стабилизационного фонда для Белоруссии?» По мнению политолога, прежде всего элиты в Варшаве должны осознать, что в ЕС и мире принципиально меняется ситуацию. Заканчивается время геостратегической «хорошей погоды» и начинается сезон нарастающих, порой лавинообразно и особенно на периферии, проблем. А это означает вполне естественное появление зон «привилегированных интересов». Трудно ожидать, что французы или итальянцы в той же степени, что и мы, отмечает Будзиш, будут обеспокоены ситуацией на востоке, это наша зона воздействия и наша зона безопасности. Понимание этой довольно очевидной истины позволит выстроить польскую политику в отношении Белоруссии, конечно, «если мы поверим в собственные силы и распрощаемся с иллюзией единой политики ЕС в отношении государств, с которыми граничим на востоке».

С представленным им диагнозом трудно не согласиться. Однако пока польские власти проводят иную политику. Иногда они делают шаг вперед, но потом отступают на два шага назад, прячась за широкую спину Брюсселя. Очевидно, что такой подход связан с осознанием Варшавы простой истины: ее продвижение на восток неизбежно должно сопровождаться вступлением в диалог с России. А этого правящий лагерь боится. Или не понимает, как говорить с Москвой. Выразим надежду, что Марек Будзиш найдет время для того, чтобы написать книгу и на эту тему.