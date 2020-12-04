Москва, , 15:05 — REGNUM Отмену ограничений для русского языка в странах бывшего СССР приветствуют российские власти. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 4 декабря журналистам, комментируя рассмотрение в Молдавии законопроекта о повышении статуса русского языка.

Он отметил, что русский язык так или иначе используют и будут использовать на постсоветском пространстве. Население этих стран имеет естественную потребность говорить по-русски.

Поэтому Кремль только приветствует снятие каких-то препон для того, чтобы граждане пользовались тем языком, которым хотят, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, молдавский парламент ранее одобрил в первом чтении законопроект о повышении статуса русского языка. В случае принятия закона ему вернут статус языка межнационального общения.

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