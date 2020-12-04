Берлин, , 15:00 — REGNUM Власти Германии рассчитывают, что им удастся договориться с новой администрацией США по газопроводу «Северный поток — 2» («СП-2»). Об этом 4 декабря заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью журналу Der Spiegel.

По словам главы немецкого МИД, в Берлине нет иллюзий в данном вопросе, так как позиции американских Республиканской и Демпартии по «СП-2» вряд ли являются различными.

«Но новый тон и другая форма ведения дискуссий (новой администрации США) будут способствовать тому, что нам удастся достигнуть прогресса по этому вопросу», — отметил Маас.

Также он подчеркнул, что в Европе считают незаконными экстерриториальные санкции и данная позиция не изменится, и, кроме того, уточнил, что «с чисто экономической точки зрения США заинтересованы в продаже собственного сжиженного газа».

«Я не вижу проблемы в улучшении инфраструктуры в Германии (для приема СПГ). С политической точки зрения мы оцениваем ситуацию иначе, нежели США: мы не впадем в зависимость от кого бы то ни было, построив «Северный поток — 2», — добавил глава МИД ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение правительством США санкций в отношении строительства газопровода «СП-2» является проявлением недобросовестной конкуренции с американской стороны.