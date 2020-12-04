Тбилиси, , 14:57 — REGNUM Объединению оппозиционных партий Грузии, которые совместно протестуют против итогов парламентских выборов, грозит раскол. Об этом, как сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», 4 декабря заявил один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на брифинге.

«Они стараются, чтобы информация о внутреннем противостоянии, расколе не вышла наружу, однако факт, что, мягко говоря, у них внутренне кипение», — сказал Мдинарадзе.

Он добавил, что надеется на победу здравого смысла и на то, что решение, принятое партиями, пойдет на пользу Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, а депутаты от оппозиции отказались входить в парламент. Позже председатель партии «Гирчи» Яго Хвичия и лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили публично заявили, что готовы войти в парламент, если в Грузии будет проведена реформа судебной системы. Накануне основатель «Гирчи» Зураб Джапаридзе заявил, что ему «не по пути» с тремя его соратниками, в том числе с Хвичия.

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