Москва, , 14:52 — REGNUM К 2030 году система государственного управления в России должна быть серьёзно переработана в результате активного использования передовых цифровых технологий. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020.

«Большинство из них будут оказываться автоматически по факту возникновения жизненной ситуации человека. В так называемом проактивном режиме», — заявил Путин.

«Например, если в семье рождается ребёнок, то алгоритмы системы сами оформят необходимые справки и документы. В том числе и на выдачу, кстати говоря, и материнского капитала», — указал он.

Именно так механизм госуслуг должен работать в современном мире, указал президент.

«В короткие сроки мы должны его запустить. Создать систему государства для комфортного использования граждан», — подчеркнул президент.