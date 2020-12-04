Нижний Новгород, , 14:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил 13-летнюю дочь депутата городской думы Нижнего Новгорода Романа Пономаренко с днем рождения. Это произошло во время проходившей в формате видеоконференции встречи главы государства с представителями общественных организаций инвалидов.

Пономаренко сообщил президенту, что в связи с участием в конференции будет вынужден опоздать на день рождения дочери, но она «согласилась не сильно ругаться, если с праздником ее поздравит Владимир Путин».

»Владимир Владимирович, выручайте. Дочку зовут Аня», — обратился он к президенту.

Путин уточнил, сколько лет исполнилось девочке, после чего в прямом эфире поздравил ее с 13-летием.

«Анечка, и я, и все мои коллеги из правительства, все участники сегодняшнего нашего широкого мероприятия — все поздравляют тебя с Днем рождения. На папу не сердись, он занимается серьезным делом, но обязательно тепло сегодня тебя поздравит», — подчеркнул президент.