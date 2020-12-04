Найроби, 4 декабря 2020, 14:56 — REGNUM Губернатор столицы Кении, Найроби, Майк Сонко, может быть отстранен от должности на фоне обвинений в злоупотреблении служебным положением и грубых нарушениях морально кодекса. Об этом сообщает BBC Swahili.
Около 88 из 122 представителей окружного собрания Найроби проголосовали в четверг, 3 декабря, за предложение объявить Сонко импичмент. В ответ на это Сонко обратился в суд, чтобы заблокировать ходатайство об импичменте.
По сообщениям местных СМИ, он спонсировал выезд некоторых представителей собрания на побережье, чтобы помешать им голосовать.
Представители собрания в пятницу, 4 декабря, заявили, что их аккаунты в Zoom были взломаны и не использовались для голосования за отстранение губернатора, сообщает газета Star.
Сонко никак не прокомментировал эти сообщения. Теперь предложение об импичменте губернатора поступит в Сенат, где будет одобрено или отклонено.
По закону губернатор имеет право оспорить свой импичмент в суде.