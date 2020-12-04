Москва, , 14:44 — REGNUM На юге России, в Сочи (Краснодарский край), будет создана федеральная территория в качестве базы для разработки технологических проектов. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020.

«Впервые, в соответствии с новым положением Конституции России, здесь будет создана федеральная территория. Её сердцем, местом притяжения талантливой молодёжи станет центр «Сириус», который, насколько мне известно, Сбер тоже готов здесь запустить конкретные проекты», — заявил Путин.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф подтвердил намерение содействовать этому проекту.