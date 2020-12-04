Бишкек, , 14:41 — REGNUM Посол США Дональд Лу обсудил по видеосвязи с министром иностранных дел Киргизии Казакбаевым вопросы политического и экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщили в американском диппредставительстве в Бишкеке.

Глава дипломатической миссии предложил новым киргизским властям помощь правоохранительных органов США в расследовании и судебном преследовании крупных фигур организованной преступности.

Читайте также: Экс-глава совбеза заявил о сговоре новых властей Киргизии с криминалом

Также Дональд Лу отметил прогресс в переговорах по подготовке нового соглашения о сотрудничестве и выразил надежду на его скорую ратификацию.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году власти Киргизии расторгли соглашение о сотрудничестве с правительством США.

Поводом для этого послужило вручение премии госдепартамента США «Защитник прав человека» активисту Азимжану Аскарову, осужденному за сожжение заживо киргизского милиционера, организацию массовых беспорядков и разжигание межэтнического конфликта на юге Киргизии в 2010 году.