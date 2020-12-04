Москва, , 14:37 — REGNUM До 2030 года в России должны произойти масштабные изменения в использовании цифровых технологий. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020.

«В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны. И Россия повсеместно внедрит технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных. В реализации наших замыслов мы должны опираться на суверенные, технологические заделы», — заявил Путин.

«Использовать нужно разработки отечественных инновационных компаний и стартапов. Для наших математических школ, для технологических и научных находок, для их продукции и создаётся громадный рынок. И нам нужно развивать внутренний рынок обязательно — масштабный спрос со стороны отраслей экономики и социальной сферы», — указал он.

По его словам, миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию госуправления и перевод в электронный формат госуслуг.

«Большинство из них будут оказываться автоматически по факту возникновения жизненной ситуации человека. В так называемом проактивном режиме», — отметил президент.