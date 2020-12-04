Москва, , 14:36 — REGNUM Возможность прихода к власти в США Джо Байдена, которая рассматривалась как нежелательное событие для России, превратилась практически в состоявшийся факт. Но, независимо от персоналий, наши страны обречены на сотрудничество, каким бы трудным оно не было, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Джо Байден в России в 2011 году

«Предвыборная риторика кандидата от демократов не оставляла сомнений в его неприязненном отношении к России. Однако, кандидат в президенты Байден и президент Байден — это две не тождественные политические фигуры.

Стремление к абсолютному политическому и идеологическому доминированию имеет свои естественные границы, определяемые реальными возможностями воздействия США как на своих союзников и партнеров, так и на страны, препятствующие тотальной экспансии ведущей экономики мира.

Следует отметить, что возможности санкционного давления на Россию практически полностью были реализованы администрацией Трампа. Основной удар наносился «Северному потоку — 2», что несколько замедлило реализацию проекта, но не смогло его остановить.

Новому президенту останется только смириться с свершившимся фактом завершения строительства газопровода, тем более, что в нем заинтересована экономика Европы №1 — Германия.

Учитывая, что в качестве одной из основных своих задач Джо Байден видит восстановление нормальных, партнерских отношений с европейскими странами, соответственно и взаимоотношения с нашей страной не могу рассматриваться без учета заинтересованности европейцев в торговле с Россией.

Ощутимым, хотя и не фатальным ударом было бы введение моратория на американские вложения в российские ОФЗ. Однако, идея ограничения свободы экономического выбора собственных инвесторов противоречит идеологической платформе как демократов, так и республиканцев.

Следует учитывать, что политическая система США не строится только на личности президента. Конгресс, где республиканцы сохраняют свое влияние всегда сможет внести свои коррективы в политику администрации демократов (не из-за любви к России, а рамках межпартийного противостояния).

Надо отметить, что Джо Байден — сторонник соблюдения норм международного права и нормализации взаимоотношения в рамках ВТО, что вселяет сдержанный оптимизм и дает надежду на урегулирование в судебном порядке многих спорных вопросов (прежде всего это касается наших производителей стали).

Конечно, комплексное давление на нашу страну как со стороны Штатов, так и их союзников сохранится, но остается и надежда на более продуктивное взаимодействие наших стран в рамках международных правовых норм», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден намерен использовать «многосторонний подход» в отношениях с Россией и рядом других стран.

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