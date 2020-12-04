Кампала, , 14:40 — REGNUM Двухдневные дебаты кандидатов в президенты Уганды были отложены на неопределенный срок. Об этом сообщает Daily Minitor Uganda со ссылкой на заявление представителя Межрелигиозного совета, ответственного за организацию дебатов.

Дебаты должны были начаться в пятницу, 4 декабря. В соответствии с заявлением, отмена была вызвана «ограниченными ресурсами».

В совете также заявили, что неожиданная отмена дебатов произошла из-за ситуации с распространением коронавируса. Организаторы заявили, что в президентских дебатах должны были принять участие более 10 кандидатов.

Избирательные кампании в Уганде продолжаются, и полиция часто разгоняет большие толпы людей, обвиненных в нарушении руководящих принципов, изданных избирательной комиссией.

Один из кандидатов в президенты, Роберт Кягуланьи, известный в народе как Боби Вайн, попросил избирательный орган защитить оппозиционных политиков от преследований со стороны сил безопасности.