Москва, , 14:30 — REGNUM Несмотря на множество проектов, связанных с цифровыми сервисами, Сбербанк в первую очередь остаётся банковским учреждением. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020.

Отделение Сбербанка Дарья Драй © ИА REGNUM

«Просил бы Вас не забывать, что банк был создан ещё в 1841 году. Создатели банка тогда, конечно, не могли даже в самых смелых фантазиях представить, что такое возможно (сервисы и особая экосистема, которую разрабатывает Сбербанк — прим. ИА REGNUM). Но всё же нужно не забывать, что Сбер, эта экосистема — это банк в первую очередь. И требования Центрального банка к финансовым уччреждениям должны быть соблюдены», — заявил Путин.