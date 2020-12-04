Москва, , 14:37 — REGNUM Заявление пока еще кандидата в президента США Джозефа Байдена о том, что он намерен придерживаться многостороннего подхода в политике относительно Ирана, России и Китая, вызвало бурное обсуждение среди интернет-сообщества. Пользователи выразили свою точку зрения 4 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Механизм санкций в отношении России и Ирана практически полностью исчерпан, а Китай может обрушить экономику США, продав внешней долг. Так что политику нужно менять. Европа тоже под санкциями. Если доверие к доллару рухнет, то и США уже не будут диктовать всему миру свои условия, а Китай может это сделать, правда понеся триллионные убытки», — пишет пользователь Александр.

Многие комментаторы пришли к единому мнению, согласно которому подобным заявления президента США доверять не стоит, потому что схожих позиций придерживались и предыдущие главы страны, но практика показала обратное.

«Барак Обама и Дональд Трамп тоже в начале так говорили, а потом бац! И санкции влупили», — написал Vova N.

Часть пользователей считает, что политика США должна заключаться в том, чтобы заниматься своими собственными проблемами, а не лезть в другие государства, насаждая им интересы Вашингтона.

«А просто жить для себя, для любимой Америки, как то у них не получается. Обязательно надо лезть везде, совать свой нос в страны которые вообще ни какого отношения к США не имеют», — пишет пользователь Елена.

Тем не менее, некоторые пользователи выразили надежду, что Байден пересмотрит санкционную политику в отношении и России и снимет хотя бы часть ограничений, что позволит гражданам страны вести более активное производство и, соответственно, торговлю с США.

«Пусть нехороший человек снимет пошлину 25% с наших стальных слябов, на наши же прокатные заводы в США», — обращается пользователь Гарри.

Напомним, 4 декабря кандидат в президента США, демократ Джозеф Байден заявил, что намерен придерживаться многостороннего подхода в политике относительно Ирана, России и Китая.