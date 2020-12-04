Варшава, , 14:28 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда отправил обращение участникам общего собрания судей Конституционного суда республики, которое прошло 3 декабря в четверг. Об этом сообщает Onet.pl.

В письме Дуда подчеркнул, что оценивает работу судей положительно. По мнению президента, за время его правления, сотрудники высшей конституционной судебной инстанции проявили свою независимость, беспристрастность и подчинение только Конституции.

«Судьям приходилось порой принимать сложные и непопулярные решения, но они должны были руководствоваться не этим, а только законами. И они справляются со своей миссией», — говорится в послании.

Польский лидер также подчеркнул, что «обязанность президента, Сейма и Сената Польши, как и других государственных органов, заключается в строгом уважении независимости Конституционного суда, а также в принятии его постановлений». «Это будет только в интересах стабильности и верховенства закона в Республике Польша, в интересах социального согласия и мира, а также доверия и уважения граждан к государству», — подчеркнул Дуда.

Напомним, именно Конституционный суд принял 22 октября скандальное решение об ужесточении запрета на проведение абортов в Польше. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.