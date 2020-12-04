Рига, , 14:22 — REGNUM Обыски с разрешения суда прошли в Латвии у семи лиц в связи с подозрениями в нарушении международных санкций. Заявление об этом опубликовано 4 декабря Службой государственной безопасности (СГБ) Латвии.

Санкционированные судом процессуальные действия прошли 3 декабря в Риге и её окрестностях, уточнили в ведомстве. Их проводили в рамках уголовного дела, которое возбудили в январе по статье о нарушении санкций, наложенных Евросоюзом и другими международными организациями, или национальных санкций.

Расследование показало, что экономические ресурсы могли быть переданы лицу, против которого направлены санкции ЕС за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, говорится в заявлении.

В ходе обысков спецслужба получила носители данных и документы. К упомянутым лицам применили меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Их статус в рамках дела не раскрывается.

Несколько русскоязычных журналистов были задержаны латвийской СГБ 3 декабря. В их числе Андрей Яковлев, Андрей Солопенко, Алла Березовская, Владимир Линдерман.