Ереван, , 14:22 — REGNUM Принятие французским парламентом резолюции с призывом к властям страны признать независимость Нагорного Карабаха является важным для международного сообщества событием. Об этом 4 декабря говорится в заявлении МИД Армении, распространенном пресс-секретарем армянского внешнеполитического ведомства Анной Нагдалян.

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«Мы придаем большую значимость подобным действиям международного сообщества в пользу окончательного и справедливого урегулирования нагорнокарабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, признания статуса Арцаха (Нагорно-Карабахская республика — ред.) на основе права на самоопределение, которое стало одним из главных требований обеспечения безопасности армян (в регионе)», — говорится в заявлении.

Также в нем поприветствовали единую позицию нижней и верхней палат французского парламента по данному вопросу и отметили, что данная резолюция зафиксировала необходимость гарантий безопасности мирного населения Карабаха, а также «факты саботирования мирного процесса военным путем со стороны Азербайджана и размещения при содействии Турции террористических группировок и наемников» в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство иностранных дел Азербайджана вызовет посла Франции в Баку в связи с принятием Национальной ассамблеей Пятой республики резолюции с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха.

Напомним, вечером 25 ноября Сенат Франции абсолютным большинством голосов проголосовал за резолюцию, призывающую правительство признать Нагорный Карабах.