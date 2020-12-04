Москва, , 14:17 — REGNUM Технологии, связанные с искусственным интеллектом, быстро интегрируются в систему здравоохранения России. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020.

«Почти год назад мы с вами подробно обсуждали перспективы развития искусственного интеллекта. Тогда многие, прямо скажем, некоторые, во всяком случае, разработки как нечто отдалённое и полуфантастическое. Даже год назад было так ещё», — заявил Путин.

«Но уже весной это года, когда нагрузка на систему здравоохранения кратно возросла в связи с пандемией коронавирусной инфекции, алгоритмы искусственного интеллекта, безусловно, помогали и помогают нашим врачам быстро определить опасную болезнь, с достаточно высокой точностью анализировать результаты исследований», — подчеркнул он.

Что не менее важно — они позволили улучшить качество и увеличить объёмы диагностики, продолжил президент.

«В следующем году планируем, что такие технологии будут применять уже десятая часть медицинских учреждений Российской Федерации», — указал он.