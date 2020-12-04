Москва, , 14:10 — REGNUM Решение Верховного суда Нидерландов, отклонившего ходатайство России по делу ЮКОСа, является необоснованным, сообщили 4 декабря в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

В министерстве заявили, что Россия продолжит отстаивать свои интересы в Нидерландах и других юрисдикциях. В Минюсте отметили, что Верховный суд Нидерландов ранее никогда не приостанавливал исполнение в рамках подобных дел.

Ранее Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения арбитражного решения, которое обязывает Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд.

В Минюсте считают, что Верховный суд Нидерландов неправомерно применил слишком строгий стандарт при рассмотрении ходатайства. Кроме того, суд не принял во внимание недобросовестные действия бывших акционеров ЮКОСа.

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