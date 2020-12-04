Москва, , 14:09 — REGNUM Искусственный интеллект станет важным, но вспомогательным инструментом для реализации задач, которые стоят перед человечеством. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020.

«Искусственный интеллект никогда не заменит человека. Поэтому я и сказал, что да, искусственный интеллект, машины будут контролировать человека в значительной степени, так же как и многие другие современные средства технические. Но человек должен, в конечном счёте, контролировать эти машины», — заявил Путин.

Тем не менее, искусственный интеллект становится «верным помощником, открывающим новые горизонты для реализации целого ряда задач, которые стоят перед человечеством», указал он.

«Если мы правильно распорядимся этими колоссальными ресурсами, это пойдёт на пользу человека», — подчеркнул президент.