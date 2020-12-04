Киев, 4 декабря 2020, 14:09 — REGNUM Украинское посольство в Польше направило ноту польскому МИД из-за календаря, в котором говорится о принадлежности Крыма России. Об этом заявил 4 декабря посол Украины Андрей Дещица, передаёт агентство «Укринформ».
В Польше издали календарь для мусульман с изображением мечетей в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму.
«Мечеть Муфти-Джами в Феодосии, Крым (Российская Федерация)», — таким образом подписаны изображения в календаре.
Дещица рассказал, что украинская сторона попросила Религиозное объединение мусульман Польши внести правки в календарь, после чего надписи были удалены в электронной версии календаря. Затем посольство попросило организацию подписать Крым как часть Украины, однако ответа не получило.
«В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию», — отметил дипломат.