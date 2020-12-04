Уфа, , 14:23 — REGNUM 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» истребованы по иску Генпрокуратуры РФ из чужого незаконного владения ООО Торговый дом «Башкирская химия», АО «Башкирская химия» и АО «Региональный фонд». Об этом 4 декабря сообщается в телеграм-канале Генеральной прокуратуры РФ.

Генеральная прокуратура РФ Вячеслав Седых © ИА Красная Весна

По сообщению пресс-службы ведомства, Генпрокуратура РФ провела проверку по поручению президента РФ из-за утраты контроля государства над активами АО «Башкирская содовая компания». Во время проведения проверочных мероприятий были установлены нарушения законодательства о приватизации. При этом переход прав на имущество предприятия был произведен помимо воли Российской Федерации.

Отмечается, что в связи с этим для защиты интересов России Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Башкирии об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Сообщается, что 4 декабря суд завершил рассмотрение этого искового заявления. Исковые требования поддержаны представителем Росимущества.

В результате суд принял решение об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры РФ в полном объеме: в пользу России истребованы 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» из чужого незаконного владения, АО «Башкирская химия», АО «Региональный фонд», а также ООО Торговый дом «Башкирская химия».

Отмечается, что кроме этого, суд обязал ПАО «Банк УРАЛСИБ» и АО «Реестр», которые являются соответственно номинальным держателем акций и держателем реестра акционеров, списать указанные акции со счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

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