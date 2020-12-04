Москва, , 14:10 — REGNUM Расширение правительством США санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») является проявлением недобросовестной конкуренции с американской стороны. Об этом 4 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в Кремле к новым санкциям относятся также, как и «ко всем остальным санкционным устремлениям США».

«В контексте «Северного потока — 2» считаем это не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции», — подчеркнул он.

Кроме того, Песков добавил, что такие шаги являются противоречащими принципам международной торговли и международного права.

«Безусловно, мы будем делать все для защиты наших интересов и для защиты интересов международных коммерческих проектов», — также указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция, которую власти Турции занимают по Крыму, является одним из серьезных разногласий между Москвой и Анкарой.