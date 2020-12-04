Иерусалим, , 14:03 — REGNUM Минздрав Израиля сообщил утром 4 декабря обновленную статистику по заражаемости коронавирусом, передает Jerusalem Post.

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За последний день в Израиле было зарегистрировано 1434 новых случая коронавируса. Из 64 787 человек, прошедших скрининг, около 2,3% показали положительный результат.

На сегодняшний день в Израиле около 287 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе 101 находятся под ИВЛ. Число погибших составляет 2891 человек.