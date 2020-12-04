Москва, , 14:03 — REGNUM Искусственный интеллект создаёт новые риски, но они не выходят за рамки тех, которые возникли и из-за других современных технологий ранее. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020.

«Возможно ли восстание машин? Вот мы с вами знаем и сегодня наверняка будем говорить об этом: когда мы говорим не просто об искусственном интеллекте, а сильном интеллекте, имеется в виду, что машины будут самообучаться. Вы сказали, что они будут контролировать людей. Но люди будут контролировать эти машины. Это первое», — заявил Путин, обращаясь к председателю правления Сбербанка России Герману Грефу.

«А второе — если есть какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть. Всем хорошо известно, какую роль в жизни современного человека и человечества играет интернет», — указал он.