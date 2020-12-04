Минск, , 14:02 — REGNUM В отношении сотрудницы минского почтового отделения РУП «Белпочта» проводится расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного собирания и распространения информации о частной жизни десятков граждан. Об этом 4 декабря проинформировала пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Согласно материалам уголовного дела, фигурантка, «работая в должности почтальона одного из почтовых отделений столицы, воспользовалась своими служебными полномочиями и собрала сведения о частной жизни подписчиков ведомственного издания Министерства внутренних дел Республики Беларусь без их согласия».

Затем «обвиняемая распространила собранные сведения о фамилиях, именах, отчествах и местах проживания 35 граждан, в том числе сотрудников милиции, в интернете посредством одного из мессенджеров».

«В ходе допроса женщина пояснила, что незадолго до произошедшего сотрудники милиции за совершение административного правонарушения задержали ее родственницу. Увидев в различных телеграм-каналах призывы распространять конфиденциальные данные правоохранителей, обвиняемая решила отомстить им», — сказано в официальном сообщении.

Обвинение почтальону предъявлено по ч.1 ст. 179 Уголовного Кодекса Белоруссии (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Напомним, прокуратура Белоруссии активно преследует жертв полицейского террора и, при этом отказывается привлекать к уголовной ответственности сотрудников МВД, причастных к установленным фактам убийств мирных безоружных манифестантов, пыток задержанных и распространения о них заведомо ложной информации — в том числе посредством государственных СМИ и мессенджеров. В частности, не привлечены к ответственности убийцы Александра Тарайковского, Геннадия Шутова и Романа Бондаренко, в причастности к гибели которого подозреваются люди из окружения Александра Лукашенко.

Спецслужбы Белоруссии обвиняются также в деяниях, предусмотренных по ч.1 ст. 179 УК Белоруссии. Наглядные примеры явлены в многочисленных публикациях персональных данных оппозиционно настроенных граждан на специально созданных платформах — таких, как «Провокаторы 2020».

Отметим также, что подписка на ведомственные издания в Белоруссии является обязательной. МВД Белоруссии поощряет незаконную практику принуждения своих сотрудников к подписке на ведомственную газету «На страже» (в советское время — «На страже Октября»). Незаконная практика принуждения к подписке распространена также в школах, больницах, в МЧС и других министерствах и ведомствах.