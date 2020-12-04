Джакарта, , 14:01 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что государство учится у Таиланда бороться с пандемией, сообщает CNN Indonesia.

По его словам, борьба с коронавирусом в Таиланде проходит успешно.

Считается, что шаги, предпринятые правительством Таиланда в отношении коронавируса, с самого начала касались общественного здравоохранения.

Индонезии Вику Адисасмито заявил, что система здравоохранения в Индонезии несколько раз была перегружена из-за большего количества госпитализированных пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствует 80% заполняемость койко-мест в некоторых районах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, представленным правительством Индонезии за сутки в стране выявили 5803 новых случая заражения коронавирусом.

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