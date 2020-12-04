Пекин, , 13:58 — REGNUM При взгляде на Китай создается ощущение превосходства, которое в ближайшие годы может быть увеличено, угрожая превосходству США, пишет греческий экономист Мелетис Редумис в издании In.

Несомненно, одной из крупнейших экономических и военных держав в мире является Китай, который в последние годы пытался выступить в качестве внушающего страх соперника Соединенных Штатов, говорит экономист. После торговой войны с США Китай, в котором началась пандемия, смог с помощью принятых строгих мер сначала выйти из экономического кризиса, а теперь снова добиться восстановления экономики за счет экспорта, а также строительного сектора, который является острием его экономики. Он продолжает стратегическое планирование нового Шелкового пути по всей Земле, объединяя огромные расстояния за пределами Китая с автомагистралями, железными дорогами и портами, создавая условия для роста и влияния как в Азии, так и в Европе.

Теперь, пишет эксперт, Китай, воспользовавшись политикой Дональда Трампа и выходом США из Тихоокеанского торгового соглашения с 12 странами, сумел после многих переговоров создать новое соглашение о свободной торговле — ВРЭП, с участием 15 стран из Азии, более 2 миллиардов потребителей и с долей мирового ВВП, превышающей 10%, что фактически покрывает 30% населения мира. Ясно, что этот проект имеет большее экономическое проникновение, чем сам ЕС, создавая проблемы конкуренции в международной торговле.

«Учитывая и это, и продолжающуюся тенденцию к приобретению крупных технологических компаний по всему миру из аналогичных китайских интересов, при взгляде на Китай создается чувство превосходства, которое может быть максимально усилено в ближайшие годы, угрожая превосходству США», — пишет экономист.

По мнению эксперта, правительству Джо Байдена придется искать новые методы работы с Китаем во всех сферах экономической и геополитической власти, чтобы остановить эту восходящую тенденцию, и вместе с ЕС создать новый глобальный баланс, который будет основан на взаимном сотрудничестве и международной торговле.