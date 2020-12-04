Москва, , 13:58 — REGNUM Искусственный интеллект станет основой для очередного рывка в развитии человечества. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020.

«Искусственный интеллект, безусловно, основа очередного рывка вперёд всего человечества в своём развитии», — заявил Путин.

«Так называемые сквозные технологии, которые пропитывают и будут пропитывать все сферы нашей жизни: производство, социальную сферу, науку и даже культуру. Всё это будет сочетаться между собой», — указал он.