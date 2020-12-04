Москва, , 13:56 — REGNUM Социологический опрос о работе чиновников, выполненный Фондом общественном мнения, вызвал чувство обиды у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Об этом он заявил журналистам 4 декабря.

Он прокомментировал результаты опроса, согласно которому большинство респондентов считают, что чиновники работают плохо. «Мне, конечно, как чиновнику такое очень обидно слышать», — сказал Песков.

Представитель Кремля считает, что большинство госслужащих работает много, честно и на благо людей. Песков сказал, что наличие плохих чиновников формирует неверное представление в целом.

Он также обратил внимание на другой результат опроса: большинство опрошенных хотели бы сами работать чиновниками. «Здесь чуть-чуть не бьется», — сказал Песков.

Отметим, согласно опросу ФОМ, 69% респондентов считают, что быть чиновником престижно.